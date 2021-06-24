Стало известно, сколько Леся Никитюк зарабатывает на соцсетях

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно приковала к себе внимание из-за взлома ее страницы в Instagram. Ее знакомый опубликовал в Сети несколько пикантных кадров девушки и скриншоты ее переписки с Холостяком 2021 и Максом Барских.

На открытии нового Tik-Tok хауса ведущая Светской жизни Катя Осадчая вытянула Никитюк на разговор об ее заработке в соцсетях. У Никитюк почти 4 миллмиона подписчиков, и одна из самых дорогих реклам, которые можно купить у блогеров.

В комментарии Осадчей Никитюк призналась, какой процент ее заработка идет из соцсетей. По словам Леси, весь ее основной доход идет о рекламы в соцсетях.

"Весь. Тебе на телевидении платят? То есть, я одна такая? За прошлый год у меня был один сезон Хто зверху, и мы сидели все без работы. Я очень рада, что успела попасть в этот "вагон" соцсетей", - пошутила Никитюк.

Также Никитюк рассказала, что когда-то их семью ограбили, и украли обручальные кольца родителей. Поэтому недавно на рубиновую свадьбу она купила им новые серебрянные кольца.

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Также она призналась, что ее родители смирились, что Никитюк не скоро выйдет замуж. Ведущая отметила, что на Холостячке она бы не стала искать себе любовь.

Напомним, что полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 19 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.