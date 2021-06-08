Стало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

Андрей Данилко / СТБ

Украинский шоумен Андрей Данилко последнее время в центре обсуждения из-за "таинственной болезни", которую лечит много лет. Его представители уточнили, что Данилко приводил в порядок циркадные ритмы, а вот сам артист на эту тему публично отмалчивается, только опровергая фейки.

Как сообщили в программе "Викриття" Андрей Данилко поправляет здоровье в санатории под Киевом. Журналисты решили расспросить там врачей, как проводит свое лечение продюсер.

Данилко довольно часто улучшает свое здоровье в скромном клиническом реабилитационном санатории "Жовтень" в Конча-Заспе.

На кадрах, которые показывают журналисты, кажется, что ремонт в санатории был еще в советское время, так как все здесь пропитано духом тех времен.

Врачи объяанили, что обычно Андрей Данилко прибывает после зимних туров проходить курс оздоровления.

"В последний раз был год назад, всегда останавливается в 714 номере - это его номер, он оставил там тренажер свой. Ежедневно массаж, квантовая терапия, лечебная гимнастика, клизменные процедуры и проводится дюбаж. Программа включает в себя диету- безбелковая, бессолевая", - рассказала врач.Читайте такжеАндрей Данилко скрывает болезнь и лечится у зарубежных специалистов

Цены за 5-дневный отдых с питанием и лечением варьируются - 9-13 тысяч гривен.

Также врач рассказала, что Данилко проходит прочистку печени и желчного - дюбаж. Кроме того, питание в санатории также диетическое: "Безбелковая, безсолевая диета - это раз. Потом все вреся фиточаи даем, до еды определенный, после приема - другой. Весь день фиточаи для чистки печени и почек".

Врачи говорят, что просыпаться в 6 утра артисту просто, а заснуть - сложно. Ему давали настойки, седативные зборы, массыжи - все, что способствует настройке режима дня.

Напомним, что Верка Сердючка была создана в 1992 году, хоть идея возникла еще в 1989. Сначала это был просто комичный персонаж. Потом Андрей Данилко научил Сердючку петь и даже начал сниматься в фильмах.

Андрей Данилко придумал Верке Сердючке маму Инну Адольфовну Сердюк, которую играет актриса Инна Белоконь.

В 2007 году Верка Сердючка получила 2 место на Евровидении от Украины. На счету Сердючки - 11 альбомов, около двух десятков фильмов и участие в разнообразных шоу.

До 2020 года Андрей Данилко был судьей и тренером шоу Х-Фактор на СТБ.