Стало известно, где поселится Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

В сети появилась информация о том, что российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин, которые осудили военное вторжение россии в Украину, собираются продавать свой замок в поселке Грязь.

Политолог Евгений Зайцев заявил, что пара выставила дом за 700 миллионов рублей (11 млн. долларов).

Звезды хотят распрощаться с российской недвижимостью, поскольку собираются купить дом в Калифорнии и переехать туда.

Читайте также"Без фильтров, естественная красота!" Максим Галкин показал настоящее лицо Аллы Пугачевой

Напомним, ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.

Позже шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.