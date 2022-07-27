Стало известно, где поселится Пугачева с детьми

Алла Пугачева определилась с местом жительства и продает свой дом ща сумасшедшие деньги.
В сети появилась информация о том, что российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин, которые осудили военное вторжение россии в Украину, собираются продавать свой замок в поселке Грязь.
Политолог Евгений Зайцев заявил, что пара выставила дом за 700 миллионов рублей (11 млн. долларов).
Звезды хотят распрощаться с российской недвижимостью, поскольку собираются купить дом в Калифорнии и переехать туда.
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Напомним, ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.
Позже шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.