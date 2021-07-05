Стало известно где и когда похоронят Владимира Меньшова

Владимир Меньшов / УНИАН

Владимир Меньшов умер утром 5 июля после двух недель в столичной больнице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, создателя фильма Москва слезам не верит похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Издание РИА Новости пишет, что, похоронят Меньшова 8 июля. Гражданская панихида пройдет в большом зале московского Дома кино в 11:00. Кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 22 июня его госпитализировали в 15-ю больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью.

В медучреждении его подключили к ИВЛ, состояние здоровье было тяжелым.

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Сегодня около 9:30 утра режиссер скончался в больнице.

О том, что Владимир Меньшов заболел коронавирусом стало известно после его госпитализации.

О смерти артиста и о соболезнованиях первыми сообщили в Мосфильме.