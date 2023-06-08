Стала неузнаваемой: дива Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Кончита Вурст раскрыла в себе мужественного красавчика поклонникам на загляденье.

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Кончита Вурст похвасталась кардинальной сменой имиджа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/conchitawurst

Победительница Евровидения-2014, певица и дрэг-квин Кончита Вурст не часто балует поклонников кадрами из жизни Тома Нойвирта (реальное имя артистки; ее мужское альтер-эго для жизни вне сцены).

На днях она шокировала переменами в его внешности, которые поклонники заметили на ее странице в Instagram. Нет, фирменная, безупречно уложенная борода осталась на месте.

Трансформация произошла с волосами Нойвирта - их цвет приобрел приятный каштановый оттенок. Также появились челка и завивка крупными локонами. Свой новый образ Вурст назвала "Эрой горячей летней девочки".

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Поклонники сперва даже не узнали обновленную диву. Впрочем, ее эксперименты с внешность неизменно вызывают восторг у друзей и Кончиты, и Тома.

К слову, новый образ Вурст представила в своей мужественной версии - в простой одежде и без яркого макияжа. Такой молодой человек легко может затеряться в толпе, в то время как Кончита - дама, от которой просто невозможно оторвать взгляд.

Кончита Вурст в повседневной жизни становится Томом Нойвиртом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/conchitawurst

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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