Сплошное волнение: дочь Елены Кравец оказалась в больнице

Украинская актриса, комик и ведущая Елена Кравец поделилась личными неприятностями.
По ее словам, месяц назад ее дочка Катя упала с самоката и сломала руку.
"Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным волнением, вы понимаете", - написала актриса на своей странице в социальной сети Instagram.
Она также похвалила доктора, который сделал операцию дочке.
"На первом фото – сам доктор. На втором - Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. На третьем – она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса! На четвертом работа рук этого врача и всей команды – эта технология позволяет облегчить процесс роста костей, даже без необходимости носить гипс! Пятое фото можете не смотреть, если не хотите рентген-снимок сломанной руки", - написала Кравец.
На фото - пост Елены Кравец об операции дочери:
Напомним, ранее актриса и певица, звезда Женского Квартала Валерия Товстолес приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни.
Напомним, ранее бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец отметила, что отношения с поклонниками играют не последнюю роль для знаменитостей.
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