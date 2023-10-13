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Сплошное волнение: дочь Елены Кравец оказалась в больнице

Алена Кюпели
13 октября 2023, 22:31 обновлено 13 октября, 22:38
Актриса комедийного шоу поделилась семейными неприятностями.
Елена Кравец
Елена Кравец поделилась семеной историей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса, комик и ведущая Елена Кравец поделилась личными неприятностями.

По ее словам, месяц назад ее дочка Катя упала с самоката и сломала руку.

"Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным волнением, вы понимаете", - написала актриса на своей странице в социальной сети Instagram.

видео дня

Она также похвалила доктора, который сделал операцию дочке.

"На первом фото – сам доктор. На втором - Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. На третьем – она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса! На четвертом работа рук этого врача и всей команды – эта технология позволяет облегчить процесс роста костей, даже без необходимости носить гипс! Пятое фото можете не смотреть, если не хотите рентген-снимок сломанной руки", - написала Кравец.

На фото - пост Елены Кравец об операции дочери:

Напомним, ранее актриса и певица, звезда Женского Квартала Валерия Товстолес приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни.

Напомним, ранее бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец отметила, что отношения с поклонниками играют не последнюю роль для знаменитостей.

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Елена Кравец новости шоу бизнеса Женский Квартал
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