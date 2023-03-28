"Спасибо за локации военных объектов на Подмосковье": украинцы благодарят Лорак за помощь ВСУ

Украинцы никогда не теряют чувство юмора, даже находясь в сложных, жизнеугрожающих ситуациях.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в террористической России, а также не сказала единого слова о том, как страна-агрессор вторглась в Украину и убивает украинских граждан, медленно лишается своего российского заработка.

Так, недавно в сети появилась информация о том, что Лорак планирует большой гастрольный тур по Росси. В то же время, мэры российских городов выступили против этого, так как Лорак пытается усидеть на двух стульях и так до конца и не определилась на чьей же она стороне. Более того, мэр Краснодара даже предположил, что выступая с концертами в стране-агрессоре России, Лорак вполне может перечислять заработанные деньги на нужды и поддержку ЗСУ.

Лорак, которая обычно молчит и мало постит в своих социальных сетях, поспешила оправдаться и даже обвинила власти Украины за то, что ее в 2014 году вынудили уехать в Россию.

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"Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак, для которой запахло жаренным.

Позже также стало известно, что в России подали заявление в Генпрокуратуру и требуют признать артистку без позиции иностранным агентом.

Украинцы не остались в стороне и решили "поддержать" Ани Лорак. Так, они массово публикуют "благодарности" за поддержку ВСУ.

Украинцы троллят Лорак / Скриншот

"Не стоит это публиковать, я знаю, она всегда просит солдат не публиковать фотографии с ее дронами. Думаю, нужно удалить публикацию, пока враг не увидел", – добавил Юрий Бутусов.

Бутусов про Лорак / Скриншот

"И знаете, так обидно что ее концерты отменяют. Она же так хорошо наводила и корректировала. Плачем";

"Особое спасибо за локации военных объектов на Подмосковье";

"Она сейчас договаривается о F 16. Еще два концерта – и бросит кэш";

"Говорят, именно она на тайных переговорах убедила лидеров ЕС предоставить нам снаряды с обедненным ураном", – троллят певицу украинцы.

Украинцы троллят Лорак / Скриншот