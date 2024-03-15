УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Совсем прижало: сын Анастасии Заворотнюк пошел на подработку

Элина Чигис
15 марта 2024, 04:00
Сын Заворотнюк пошел "на свой хлеб" и начал зарабатывать деньги преподаванием английского языка.
Анна Заворотнюк, Майк Заворотнюк
Сын Заворотнюк нашел себе работу / коллаж:Главред, фото: instagram.com/mike_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла секрет, чем занимается ее брат. Она единственная в семье, кто активно ведет свои соцсети.

Отметим, уже несколько лет ходят разговоры, что финансовое положение семьи актрисы, которая поддерживает террориста и диктатора Путина, очень печальное. А все из-за длительного лечения Анастасии от онкозаболевания.

видео дня

На своей странице в Іnstagram Анна ответила на вопрос подписчиков о брате Майке, который в прошлом году выпустился из МГИМО.

Анна Заворотнюк, Майк Заворотнюк
Анна Заворотнюк рассказала о занятии брата / фото: скрин instagram.com/anna_zavorotnyuk/

"Он окончил МГИМО. Сейчас занимается преподаванием английского языка на частной основе онлайн. Кстати, если есть желание подтянуть английский, добро пожаловать", — написала Анна Заворотнюк.

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Добавим, ранее сообщалось, что у мужа Анастасии Заворотнюк Чернышова есть долг перед налоговой, который достиг почти полмиллиона рублей.

А также в росСМИ появились слухи о том, что муж Заворотнюк завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

Читайте больше о Заворотнюк:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Анастасия Заворотнюк Анна Заворотнюк Петр Чернышев
Реклама

Главное за день

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

05:55 Синоптик
"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

04:45 Украина
Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

23:02 Украина
Все главные новости

Популярное

«Откажусь от королевских обязанностей»: Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер 29395

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали 18294

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

Украина потеряет больше территорий : директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года 18082

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild 6566

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

Последние новости

06:30

Как убрать грязь с бумажных обоев: очень странный, но рабочий способ

05:55

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

05:49

Как отмыть верх кухонных шкафов: средство, которое отчистит всю пыль и грязь

05:20

Из-за ударов по НПЗ в РФ ввели запрет на вывоз бензина: эксперт о последствиях атак ВСУ

04:45

"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
04:00

Совсем прижало: сын Анастасии Заворотнюк пошел на подработку

03:20

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

02:45

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

02:12

4 знака зодиака, которым следует держаться подальше от золота

Реклама
01:40

Какую роль отводят США Украине после войны: эксперт назвал три ключевых пунктаВидео

00:29

Одно строгое правило: жена Дауни-младшего раскрыла секрет их идеального брака

14 марта, четверг
23:50

Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу

23:37

Откровенно про интим и кризисы: Тышкевич раскрыла подробности брака с Томусяком

23:02

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой областиФото

22:51

Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

22:46

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:42

Дерзкий Дэвид Бэкхем показал шикарный пресс в бассейне

22:27

Самовар шипит, перекрывая шторм, Или не верьте россиянаммнение

22:22

Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

22:19

Неузнаваемый: в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана

Реклама
22:02

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

21:52

"Мы понесем большие жертвы": Охлобыстин сделал прогноз для россиян

21:18

Сергей Стерненко. Шок и страх в Белгороде, Путин требует переговоровВидеоблоги

21:14

В НАТО дали оценку потерям армии России в Украине: их количество подскочило

21:12

Хватит ли для ВСУ "жирных" целей в нефтяной отрасли РФ: объяснение эксперта

20:44

Макрон хочет отправить войска в большой украинский город - Le Monde

20:41

Обернется настоящей бедой: какие деревья нельзя сажать возле дома

20:08

Украли "Тени забытых предков": фанаты Навального во Франции попытались присвоить фильм

19:37

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

19:20

Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждатьВидео

19:10

Почему значительная часть украинцев живет в иллюзии "богатого человека"мнение

19:09

Пальнул в того, кто играл оккупанта: актер-воин рассказал жутковатый случай

19:04

Лунный календарь на 15 марта: что нельзя начинать в этот день

18:55

Артиллерия, ПВО и бронетехника: Шольц и Зеленский провели важный разговор

18:37

В Бундестаге "отгремело" заседание по Taurus для ВСУ: не обошлось без скандалаВидео

18:28

Где хранить деньги дома по фэн-шуй для привлечения богатства

17:50

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:48

4 запрета, которые уберегут от разлуки и беды: что нельзя делать 15 марта

17:45

Леся Никитюк увеличила грудь без хирургии: лафйхак от звезды

17:44

Русские глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны - Reuters

Реклама
17:19

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

17:10

Десять с половиной средств для деликатного устранения макияжа новости компании

16:59

Что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена: эксперт назвал рискиВидео

16:53

Подруга Петросяна ответила, как появился ребенок у 78-летнего юмориста

16:42

Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

16:39

Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

16:38

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:26

Чтобы комната на перегревалась: 4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца

16:22

Россияне пишут о переброске ПВО с фронта на крупные НПЗ

16:10

Как почистить стиральную машину: два простых, но очень хороших средства

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять