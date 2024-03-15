Сын Заворотнюк пошел "на свой хлеб" и начал зарабатывать деньги преподаванием английского языка.

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Сын Заворотнюк нашел себе работу / коллаж:Главред, фото: instagram.com/mike_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла секрет, чем занимается ее брат. Она единственная в семье, кто активно ведет свои соцсети.

Отметим, уже несколько лет ходят разговоры, что финансовое положение семьи актрисы, которая поддерживает террориста и диктатора Путина, очень печальное. А все из-за длительного лечения Анастасии от онкозаболевания.

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На своей странице в Іnstagram Анна ответила на вопрос подписчиков о брате Майке, который в прошлом году выпустился из МГИМО.

Анна Заворотнюк рассказала о занятии брата / фото: скрин instagram.com/anna_zavorotnyuk/

"Он окончил МГИМО. Сейчас занимается преподаванием английского языка на частной основе онлайн. Кстати, если есть желание подтянуть английский, добро пожаловать", — написала Анна Заворотнюк.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Добавим, ранее сообщалось, что у мужа Анастасии Заворотнюк Чернышова есть долг перед налоговой, который достиг почти полмиллиона рублей.

А также в росСМИ появились слухи о том, что муж Заворотнюк завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

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