Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла секрет, чем занимается ее брат. Она единственная в семье, кто активно ведет свои соцсети.
Отметим, уже несколько лет ходят разговоры, что финансовое положение семьи актрисы, которая поддерживает террориста и диктатора Путина, очень печальное. А все из-за длительного лечения Анастасии от онкозаболевания.
На своей странице в Іnstagram Анна ответила на вопрос подписчиков о брате Майке, который в прошлом году выпустился из МГИМО.
"Он окончил МГИМО. Сейчас занимается преподаванием английского языка на частной основе онлайн. Кстати, если есть желание подтянуть английский, добро пожаловать", — написала Анна Заворотнюк.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Добавим, ранее сообщалось, что у мужа Анастасии Заворотнюк Чернышова есть долг перед налоговой, который достиг почти полмиллиона рублей.
А также в росСМИ появились слухи о том, что муж Заворотнюк завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.
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