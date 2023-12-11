Кудрявцева прилетела в Беларусь вести очередной концерт.

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Кудрявцева прилетела в Беларусь, но выступить не смогла / Коллаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Скандальная российская телеведущая и пропагандистка Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает войну, которую диктатор Путин развязал против Украины, оказалась в больнице.

По словам ее бывшего коллеги и бойфренда Сергея Лазарева, путинистке стало "совсем плохо".

"Исполнитель признался, что из-за госпитализации Кудрявцевой им пришлось в срочном порядке менять сценарий фестиваля "Песня года". Артист отметил, что на мероприятии Леру заменит другая ведущая. Других подробностей он не сообщил", - цитирует его пропагандистское издание ladys news.

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Сама путинистка на своей странице в Instagram показала себя с капельницей и поблагодарила ведущую, которая выступила вместо нее.

Напомним, ранее Кудрявцева внезапно решила, что она имеет право говорить гадости о своих российских коллегах, которые не поддержали войну и кражу украинских территорий.

Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь. Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

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