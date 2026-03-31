"Совсем другим стал": экс-участник DZIDZIO раскрыл, что произошло с Михаилом Хомой

После ухода Назария Гука из группы Дзидзьо очень изменился.

https://stars.glavred.info/sovsem-drugim-stal-eks-uchastnik-dzidzio-raskryl-chto-proizoshlo-s-mihailom-homoy-10753277.html Ссылка скопирована

Как изменился Дзидзьо

Вы узнаете:

Что произошло с Дзидзьо

В каких отношениях артисты

Недавно легендарная группа DZIDZIO заявила о своем громком возвращении. На этом фоне бывший участник коллектива Julik рассказал в интервью Blik об отношениях с бывшим звездным коллегой.

Михаил Хома и Назарий Гук стояли у истоков популярной группы DZIDZIO. Позже их пути разошлись, но артисты сохранили хорошие отношения. Julik признался, что заметил в коллеге перемены — он отошел от образа Дзидзьо, выдвинув на первый план себя как Михаила Хому.

видео дня

Группа Дзидзьо - участники / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Да, он совсем другим стал. И когда услышал, что Дзидзьо возвращается, тот настоящий Дзидзьо, я, конечно же, обрадовался. Потому что это такие приятные воспоминания. Общаюсь, дружу с Михаилом. Да, Дзидзьо — это прежде всего сейчас Михаил Хома. Он всегда был лицом группы", — высказался Назарий Гук.

Несмотря на то, что Julik сохранил хорошие отношения с DZIDZIO, он не примет участие в большом концерте группы. Сейчас артист активно развивает собственную музыкальную карьеру и считает, что Михаил Хома также успешно работает над своими проектами.

Julik - бывший участник Дзидзьо / фото: facebook.com, Julik

"К сожалению, не буду, потому что у меня 18 апреля во Львове сольный концерт. Поэтому должен готовиться. Потому что день перед концертом — это же важный день. Нужно все репетиции пройти, чтобы все было хорошо", — делится певец.

Дзидзьо / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред