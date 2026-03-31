Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артиста

Умер народный артист Украины Михаил Мацялко.

https://stars.glavred.info/vernetsya-v-ukrainu-posle-smerti-tyazhelaya-bolezn-unesla-narodnogo-artista-10753223.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

На 80-м году жизни умер основатель популярной группы "Соколы" Михаил Мацялко. О смерти народного артиста Украины сообщили в Facebook Управления культуры и развития туризма Дрогобычского городского совета.

По их информации, артист отошел в вечность после длительной борьбы с тяжелым заболеванием. Деталей диагноза в официальном заявлении не раскрывают, сделав акцент на достижениях Мацялко.

видео дня

Михаил Мацялко - причина смерти / фото: facebook.com, Iрина Баранська-Воронiна

"После продолжительной болезни отошел в вечность Михаил Мацялко – выдающийся украинский певец, народный артист Украины, основатель и неизменный художественный руководитель легендарной группы "Соколы". Михаил Мацялко посвятил свою жизнь украинской песне и культуре. Вместе с братом Иваном Мацялко и певицей и композитором Марией Шалайкевич он стоял у начала создания самобытного коллектива, который стал гордостью Дрогобыча и всей Украины", — сообщили на странице управления.

Группа "Соколы" стала настоящим голосом украинской души для соотечественников в Украине и за рубежом. Основой их успеха стали аутентичные песни УПА, сечевых стрельцов, народное и авторское творчество. Деятельность ансамбля стала мощным инструментом популяризации украинской культуры в США, Аргентине и Европе, сделав дрогобычских артистов узнаваемыми далеко за пределами родины.

Где похоронят Михаила Мацялко / скрин из видео

Журналист Михаил Маслий также рассказал подробности о смерти великого артиста. По его словам, Михаил Мацялко ушел из жизни в Торонто, окруженный близкими людьми. Несмотря на то, что певец умер вдали от родины, семья собирается похоронить его в Украине — прах исполнителя после кремации может найти последнее пристанище на Лычаковском кладбище во Львове в одной могиле с его младшим братом Иваном.

Группа "Соколи" - "А зорі та зорі"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

О группе: Соколы "Соколы" — украинская музыкальная группа из Дрогобыча, сообщает Википедия. Произведения в исполнении ансамбля в 1990-е годы ежедневно звучали в программах львовских и всеукраинских радио и телевидения. Ансамбль был создан 20 января 1990 года. Художественный руководитель группы — Михаил Мацялко. Наряду с ним работу ведущим солистом группы начинал младший брат Иван — скрипач, и Мария Шалайкевич — солистка и композитор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред