Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось: что происходит с неизлечимо больным актером

Уиллис и его семья уже три года сражаются с его страшным недугом.

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Брюс Уиллис болезнь - что сейчас происходит с актером / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Американский актер Брюс Уиллис завершил карьеру весной 2022 года из-за афазии - расстройства, которое нарушает и искажает восприятие и производство речи. Год спустя артист получил более полный диагноз - лобно-височная деменция.

Болезнь Уиллиса неизлечима, и имеет тенденцию к прогрессу. Как сообщает издание The Express Tribune, деменция сильно подкосила 70-летнего актера.

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Сейчас Крепкий орешек практически перестал говорить, плохо передвигается. Также Уиллис перестал читать. До этого утверждалось, что он не всегда может узнать людей даже из его близкого окружения.

Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса, его дочери и бывшая жена, актриса Деми Мур, ухудшение состояния артиста не комментируют.

Брюс Уиллис с внучкой Луэттой / instagram.com/rumerwillis

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О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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