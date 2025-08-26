Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

Вкратце:
- София Евдокименко побывала на свадьбе друзей вместе с братом
- Она показала, как Анатолий Евдокименко выглядит сейчас
Внуки украинской певицы Софии Ротару живут за границей: еще до войны София Евдокименко перебралась в США, где учится и работает моделью; Анатолий Евдокименко сбежал из Украины во время полномасштабной войны, и путешествует по Европе.
София и Анатолий встретились на свадьбе - фото с мероприятия появились в блоге Сони в Instagram. "Празднуем любовь", - подписала снимки она.
В кадре Евдокименки позируют сперва в праздничных нарядах, затем - в повседневной одежде. София не стала раскрывать локацию, в которой состоялась свадебная церемония ее друзей. Вероятно это - Бодрум, Турция.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинскую певицу Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок. Волна осуждения обрушилась на нее после поздравление Украины с Днем Независимости.
Также Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк. Ведущая не сдержалась, и очень эмоционально ответила певице - этот момент попал на видео и разлетелся по соцсетям.
Читайте также:
- "Самый сложный день в моей жизни": популярная певица рассказала о проблемах
- Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге
- Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред