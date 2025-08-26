Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

Внук Софии Ротару покинул Украину после начала полномасштабной войны.

Внук Софии Ротару последние новости - как выглядит Анатолий Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shmn

Вкратце:

София Евдокименко побывала на свадьбе друзей вместе с братом

Она показала, как Анатолий Евдокименко выглядит сейчас

Внуки украинской певицы Софии Ротару живут за границей: еще до войны София Евдокименко перебралась в США, где учится и работает моделью; Анатолий Евдокименко сбежал из Украины во время полномасштабной войны, и путешествует по Европе.

София и Анатолий встретились на свадьбе - фото с мероприятия появились в блоге Сони в Instagram. "Празднуем любовь", - подписала снимки она.

В кадре Евдокименки позируют сперва в праздничных нарядах, затем - в повседневной одежде. София не стала раскрывать локацию, в которой состоялась свадебная церемония ее друзей. Вероятно это - Бодрум, Турция.

Внук Софии Ротару последние новости - как выглядит Анатолий Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Внук Софии Ротару последние новости - как выглядит Анатолий Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

