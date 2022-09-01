Соловьев снова прицепился к Пугачевой

Примадонна, в отличие от Соловьева, имеет чувство такта и собственного достоинства.
Российский топовый пропагандист Владимир Соловьев, которого можно смело призывать к ответу вместе с Путиным за смерти украинских граждан, все никак не угомонится по поводу российской певицы Аллы Пугачевой.
Примадонна российской эстрады выбрала позицию молчания, в то время, как ее муж Максим Галкин, не стесняясь и не боясь, осудил геноцид украинского народа.
Непрекращающаяся словесная диарея Соловьева по поводу войны в Украине, периодически "забрызгивает" и Аллу Борисовну, которая по возвращению в Россию мечтает набить морду кое-кому.
"Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви", — говорит кремлевский шут.
Через несколько часов после этого Алла Пугачева в социальных сетях опубликовала коллаж со снимками себя, Соловьева и Галкина. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — подписала Алла Борисовна.
Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля.
"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала певица.
Она призналась, что в России находится якобы уже не первый день. Также Пугачева заверила, что её дети 1 сентября пойдут в школу.
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