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Солистка Little Big призналась, уводила она Илью Прусикина из семьи, или нет

31 мая 2021, 16:57

Соня Таюрская рассказала, как начался ее роман с Ильей Прусикиным.

Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

Российская певица Соня Таюрская рассказала, как порвала с парнем - Владимиром Шутовым, и когда начались их официальные отношения с Ильей Прусикиным.

В интеврью Ксении Собчак Таюрская призналась, что это Илья Прусикин отбил ее у парня, и она еще даже не была уверена, что влюблена в исполнителя, когда рвала с Владимиром Шутовым.

По ее словам, сначала девушка рассталась со своим избранниокм, а потом Илья разводился с женой. Артистка отметила, что планировала некоторое время не начинать новые романы, а наслаждаться свободой.

При этом, о разводе стало известно только в 2020 году, хотя по словам Сони, Илья подал на развод за год до этого.

"Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы то же самое, абсолютно, как сейчас. Ильич развелся со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения 7 лет, я как бы, извините, не какая-то женщина, которая сидела и думала: "Надо увести мужика". У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не увела. Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это непривычно. Но это факт. Но все было честно", — заявила София.Читайте также"Лепардица": Mamarika в набедренной повязке сексуально позировала беременной

Напомним, Илья Прусикин и Ирина Смелая сообщили о разводе в августе 2020 года.

Прусикин и Смелая вступили в брак в 2016 году. Через год у них родился сын Добрыня. По словам звезд, брак распался из-за постоянных отлучек мужа на гастроли.

По словам бывшей пары они воспитывают сына Добрыню вместе.

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