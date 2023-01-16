"Соколиный Глаз" Джереми Реннер может лишиться ноги из-за ужасающего ДТП

Звезда Мстителей попал под собственный ратрак и потерял большое количество крови.

Джереми Реннер может потерять ногу после аварии / imdb.com

Американский актер, дважды номинант на премию Оскар и звезда фильмов киновселенной Marvel (исполняет роль Соколиного Глаза) Джереми Реннер серьезно пострадал в страшной аварии в горах.

С сильно кровопотерей его доставили в больницу после того, как его переехала снегоуборочная машина. Актер вышел на связь с фанатами и заверил, что идет на поправку.

Однако источник, близкий к семье Реннера, сообщает, что не все так безоблачно - способность актера вновь ходить остается под большим вопросом. Об этом пишет издание Radar Online. Восстановление Соколиного глаза будет длительным и проблематичным.

"Джереми уже перенес две сложные операции. Но есть серьезные сомнения, что он когда-нибудь сможет снова нормально ходить - или вообще станет на ноги. Его близкие волнуются, что травма была настолько серьезной, что он не сможет двигаться так, как это было раньше, то есть если ему не ампутируют ногу вообще", - цитирует информатора таблоид.

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