София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

Кристина Трохимчук
17 апреля 2026, 16:55
Певица опубликовала фото близкого человека и почтила память.
София Ротару
София Ротару почтила память мамы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • София Ротару сделала пост на румынском языке
  • Чью память она почтила

Легендарная украинская певица София Ротару сделала трогательный пост в своем Instagram. Артистка опубликовала архивное фото своей мамы, Александры Ивановны Ротарь.

В день рождения самого близкого человека исполнительница традиционно опубликовала ее снимок и почтила память мамы коротким сообщением. Что интересно, София Михайловна в этот раз решила обратиться к аудитории на румынском языке.

"День рождения мамы", — написала Ротару.

Мама Софии Ротару
Мама Софии Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Артистка заговорила на румынском не случайно — она родилась в Черновицкой области возле границы с Румынией, и именно этот язык стал для нее первым в жизни.

София Ротару с теплом вспоминает маму, которую потеряла 28 лет назад — 16 сентября 1997 года. Именно Александра Ивановна стала для звезды первым слушателем и привила ей любовь к народным песням.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что известная актриса Надежда Хильская, снимавшаяся вместе с Тарасом Цимбалюком, прокомментировала неоднозначную репутацию своего коллеги. Звезда вступилась за партнера по кадру, подчеркнув, что каждый человек имеет право на ошибку.

Также знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова поделилась подробностями воспитания сына Романа. Его отец, сбежавший экс-депутат Александр Онищенко, сейчас находится за границей, из-за чего мальчик практически не видится с родителем.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

