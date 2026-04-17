София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

Певица опубликовала фото близкого человека и почтила память.

София Ротару почтила память мамы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Легендарная украинская певица София Ротару сделала трогательный пост в своем Instagram. Артистка опубликовала архивное фото своей мамы, Александры Ивановны Ротарь.

В день рождения самого близкого человека исполнительница традиционно опубликовала ее снимок и почтила память мамы коротким сообщением. Что интересно, София Михайловна в этот раз решила обратиться к аудитории на румынском языке.

"День рождения мамы", — написала Ротару.

Мама Софии Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Артистка заговорила на румынском не случайно — она родилась в Черновицкой области возле границы с Румынией, и именно этот язык стал для нее первым в жизни.

София Ротару с теплом вспоминает маму, которую потеряла 28 лет назад — 16 сентября 1997 года. Именно Александра Ивановна стала для звезды первым слушателем и привила ей любовь к народным песням.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

