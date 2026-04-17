"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

Гимнастка поделилась, как воспитывает своего единственного ребенка.

Анна Ризатдинова - сын от Александра Онищенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова приоткрыла завесу своей личной жизни и рассказала о воспитании сына в интервью Радио Люкс. Отец ребенка, беглый экс-депутат Александр Онищенко, сейчас живет за границей.

По словам знаменитости, ей приходится выполнять для сына как материнскую, так и отцовскую роль. Несмотря на то, что Роман практически не видит отца, Ризатдинова старается сохранить хорошие отношения между ними.

"Я ни в коем случае не настраиваю Рому против отца. Он знает, что папа есть, просто он не живет с нами. Я всегда говорю ему: "Ты на 50% от мамы и на 50% от папы". Это факт. Так что ребенок растет с этим пониманием", — поделилась Анна.

Несмотря на это, Роман уже задается закономерными вопросами — почему отец не принимает участия в его жизни. При этом спортсменка уверяет, что ее ребенок проживает счастливое детство.

"Конечно, у него уже возникают вопросы: почему папы нет рядом, почему он не приходит на школьные мероприятия. Но пока, в свои восемь лет, Рома не чувствует себя несчастным, и нельзя сказать, что он страдает. Я стараюсь давать ему максимум любви, чтобы он всегда чувствовал поддержку", — рассказала Ризатдинова.

Сейчас Александр Онищенко живет за границей, в то время как в Украине он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию "газовой схемы" — одной из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины. Бывший депутат не скрывает своей роскошной жизни в соцсетях — Онищенко делится с подписчиками фотографиями с новой избранницей и дочерью, которая родилась в 2021 году.

Анна Ризатдинова — брак с Александром Онищенко

Спортсменка прожила в браке с экс-депутатом Александром Онищенко 2 года. В 2017 году у пары родился сын Роман. Пара рассталась в 2019 году.

О персоне: Анна Ризатдинова Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

