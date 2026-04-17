Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

Кристина Трохимчук
17 апреля 2026, 13:27
Гимнастка поделилась, как воспитывает своего единственного ребенка.
Анна Ризатдинова - сын от Александра Онищенко
Анна Ризатдинова - сын от Александра Онищенко

Вы узнаете:

  • Как Анна Ризатдинова воспитывает сына
  • В каких отношениях ребенок со своим отцом Александром Онищенко

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова приоткрыла завесу своей личной жизни и рассказала о воспитании сына в интервью Радио Люкс. Отец ребенка, беглый экс-депутат Александр Онищенко, сейчас живет за границей.

По словам знаменитости, ей приходится выполнять для сына как материнскую, так и отцовскую роль. Несмотря на то, что Роман практически не видит отца, Ризатдинова старается сохранить хорошие отношения между ними.

видео дня
Анна Ризатдинова про воспитание ребенка
Анна Ризатдинова про воспитание ребенка / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Я ни в коем случае не настраиваю Рому против отца. Он знает, что папа есть, просто он не живет с нами. Я всегда говорю ему: "Ты на 50% от мамы и на 50% от папы". Это факт. Так что ребенок растет с этим пониманием", — поделилась Анна.

Несмотря на это, Роман уже задается закономерными вопросами — почему отец не принимает участия в его жизни. При этом спортсменка уверяет, что ее ребенок проживает счастливое детство.

Александр Онищенко с сыном Романом
Александр Онищенко с сыном Романом / фото: facebook.com, Александр Онищенко

"Конечно, у него уже возникают вопросы: почему папы нет рядом, почему он не приходит на школьные мероприятия. Но пока, в свои восемь лет, Рома не чувствует себя несчастным, и нельзя сказать, что он страдает. Я стараюсь давать ему максимум любви, чтобы он всегда чувствовал поддержку", — рассказала Ризатдинова.

Сейчас Александр Онищенко живет за границей, в то время как в Украине он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию "газовой схемы" — одной из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины. Бывший депутат не скрывает своей роскошной жизни в соцсетях — Онищенко делится с подписчиками фотографиями с новой избранницей и дочерью, которая родилась в 2021 году.

Где сейчас Александр Онищенко
Где сейчас Александр Онищенко / фото: instagram.com, Александр Онищенко

Анна Ризатдинова — брак с Александром Онищенко

Спортсменка прожила в браке с экс-депутатом Александром Онищенко 2 года. В 2017 году у пары родился сын Роман. Пара рассталась в 2019 году.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская исполнительница Алина Гросу впервые стала мамой и уже успела поделиться радостной новостью с поклонниками. Артистка презентовала трек "Колискова", где впервые показала кадры с малышом и поделилась подробностями родов.

Также певица Lama откровенно рассказала об изменах и токсичных отношениях в своем прошлом. Артистка призналась, что осознанно шла на этот опыт ради ярких эмоций, необходимых для опыта и вдохновения для нового творчества.

О персоне: Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анна Ризатдинова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять