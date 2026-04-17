"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенца

Кристина Трохимчук
17 апреля 2026, 10:21
Певица впервые стала мамой.
Известная украинская певица Алина Гросу родила и поделилась с поклонниками подробностями родов. На своем YouTube-канале артистка выпустила трек "Колискова", где показала первые кадры с малышом.

В описании к видеоработе Гросу рассказала, что рожала в Украине. На свет появился настоящий богатырь — малыш родился с весом почти 5 килограммов.

"Рожала артистка в Украине — ей было важно, чтобы этот процесс прошел на родной земле. Рождение прошло не совсем по плану, но в самом лучшем смысле. На УЗИ Алине обещали малыша весом около 3,4–3,5 килограмма, а родился настоящий богатырь – почти 4,7 кг. Алина признается, что чувствует себя так, будто ее переехало три трактора, но мал здоров, счастлив и чрезвычайно спокоен. Настолько, что новоиспеченная мама даже спрашивала педиатров, нормально ли, что ребенок так мало кричит. Ей ответили: просто мальчик из интеллигентной семьи", — сообщила звездная мама.

Исполнительница поделилась первыми достижениями ребенка — малыш может похвастаться отличным аппетитом, а также хорошо отличает маму и папу. Алина наслаждается первыми моментами материнства и напевает сыну колыбельную собственного сочинения.

"Это самый счастливый день в моей жизни. Я всегда любила детей, но не настолько. Когда я увидела эту Манюню, не хватило слов от нежности и любви. Он для меня самый красивый и самый лучший. И крик его меня не бесит – меня вообще ничего не раздражает", — поделилась Гросу.

Позже певица выложила новый семейный снимок в Instagram и поделилась радостной новостью с подписчиками.

"Наша любовь, наша маленькая вселенная. Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Более 4 кг самого дорогого в мире золота и 58 см самых нежных пухленьких булочек", — написала звезда.

Алина Гросу родила - смотрите видео:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская исполнительница Lama решилась на откровенное признание о своем прошлом. В новом интервью артистка честно рассказала об опыте измен и призналась, что долгое время состояла в абьюзивных отношениях.

Также актер Иван Охлобыстин, известный своей поддержкой политики Кремля, неожиданно выступил с критикой планов по изоляции российского сегмента интернета. По его мнению, решение властей ограничить доступ к глобальной сети и соцсетям является серьезной ошибкой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

10:33Украина
Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

10:00Аналитика
Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:59Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Последние новости

10:53

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

10:35

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

10:35

Орбакайте показала своего отца на редком фото

10:33

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
10:00

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

09:54

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

Реклама
09:46

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

09:31

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

08:26

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:25

Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по КиевуФото

07:26

"Это лицемерие": Андрусив - о заявлениях относительно членства Украины в ЕСмнение

07:22

Тысячи людей остались без света: РФ ударила по энергетике Черниговщины

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Реклама
20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

