"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенца

Певица впервые стала мамой.

https://stars.glavred.info/nastoyashchiy-bogatyr-alina-grosu-rodila-i-pokazala-pervenca-10757357.html Ссылка скопирована

Алина Гросу - роды / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Алина Гросу родила

Какой подарок она сделала поклонникам

Известная украинская певица Алина Гросу родила и поделилась с поклонниками подробностями родов. На своем YouTube-канале артистка выпустила трек "Колискова", где показала первые кадры с малышом.

В описании к видеоработе Гросу рассказала, что рожала в Украине. На свет появился настоящий богатырь — малыш родился с весом почти 5 килограммов.

видео дня

Алина Гросу с сыном после родов / скрин из видео

"Рожала артистка в Украине — ей было важно, чтобы этот процесс прошел на родной земле. Рождение прошло не совсем по плану, но в самом лучшем смысле. На УЗИ Алине обещали малыша весом около 3,4–3,5 килограмма, а родился настоящий богатырь – почти 4,7 кг. Алина признается, что чувствует себя так, будто ее переехало три трактора, но мал здоров, счастлив и чрезвычайно спокоен. Настолько, что новоиспеченная мама даже спрашивала педиатров, нормально ли, что ребенок так мало кричит. Ей ответили: просто мальчик из интеллигентной семьи", — сообщила звездная мама.

Исполнительница поделилась первыми достижениями ребенка — малыш может похвастаться отличным аппетитом, а также хорошо отличает маму и папу. Алина наслаждается первыми моментами материнства и напевает сыну колыбельную собственного сочинения.

Алина Гросу родила сына / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Это самый счастливый день в моей жизни. Я всегда любила детей, но не настолько. Когда я увидела эту Манюню, не хватило слов от нежности и любви. Он для меня самый красивый и самый лучший. И крик его меня не бесит – меня вообще ничего не раздражает", — поделилась Гросу.

Позже певица выложила новый семейный снимок в Instagram и поделилась радостной новостью с подписчиками.

"Наша любовь, наша маленькая вселенная. Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Более 4 кг самого дорогого в мире золота и 58 см самых нежных пухленьких булочек", — написала звезда.

Алина Гросу родила - смотрите видео:

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред