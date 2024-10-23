София Ротару вышла на связь и показалась в Киеве на кладбище - причина

Кратко:
- София Ротару сейчас в Киеве
- Певица пришла почтить память покойного мужа на кладбище
Украинская известная певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году поддержала Украину, вышла на связь и показалась в Киеве в честь важного для нее события.
На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала фото, на котором она стоит на Байковом кладбище перед могилой мужа – Анатолия Евдокименко.
Напомним, Анатолий умер 23 октября 2002 года. Артистка также оставила лаконичную подпись к снимку.
"Единственный", - написала певица.
На фото София Ротару показалась в джинсах, коричневой жилетке, свитере, шарфе и солнцезащитных очках.
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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