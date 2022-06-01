София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в ее сопротивлении травле в РФ

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву / Коллаж

Российская певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала, который разгорелся из-за антивоенной позиции ее супруга, шоумена и комика Максима Галкина. После его высказываний против военной политики рф, Примадонна с семьей бежала в Израиль.

С тех пор в российском шоу-бизнесе не утихают споры о том, стоит ли "прощать" Аллу Борисовну, если она решит вернуться на родину, или же вычеркнуть ее из список любимиц, и предать забвению, как и Галкина.

Пока Пугачева домой не торопится, а споры остаются лишь теоретическими, певица стала жертвой вопиющего хамства, на которое незамедлительно отреагировала.

На своей странице в Instagram она опубликовала остроумный ответ ненавистникам и злопыхателям, которые пытаются пропиариться на ее имени.

К слову, это первый за последние полтора месяца пост артистки. Его, как и саму Примадонну, поддержали многие ее российские друзья - артисты Игорь Николаев, Лолита, Манижа, Кристина Орбакайте и даже София Ротару, с которой у Пугачевой всегда были натянутые отношения из-за высокой конкуренции.

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Напомним, ранее на здание московского телецентра Останкино появилось нецензурное стихотворение, адресованное Алле Пугачевой. Несмотря на откровенную пророссийскую позицию, Примадонну в этом конфликте поддержал продюсер Иосиф Пригожин.

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