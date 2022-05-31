"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

Иосиф Пригожин вступился за Пугачеву/ Facebook

53-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который недавно предложил создать в россии альтернативный конкурс "Евровидение", назвал оскорбления в адрес 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой паскудством. Об этом он сообщил в разговоре с "Лентой.ру".

Ранее хейтеры певицы разместили на фасаде здания "Останкино" послание с оскорблениями в ее адрес и порадовались, что звезда покинула россию. Пригожин поведал, что люди, критикующие уехавших из страны артистов, "больше других не любят свою Родину" и разжигают ненависть внутри страны своими высказываниями.

"Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших, приехавших, путешествующих людей считать предателями, это те самые негодяи", — сообщил продюсер.

Читайте такжеНаргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!"

Музыкальный деятель признался, что недоумевает по поводу критики в адрес артистки, "спевшей огромное количество песен и подарившей стране свой голос". Пригожин объяснил, что в этой ситуации может помочь только время, а также призвал оставить певицу в покое.

"Родители людей, разместивших оскорбления, ходили на концерты Аллы. У каждого человека есть те или иные обстоятельства, взгляды на жизнь и представления об этой жизни. Человек слова плохого не сказал, что за ненависть, что за негатив в ее адрес? Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое", — подытожил продюсер.

Напомним, российский музыкальный продюсер и муж "путинистки" певицы Валерии Иосиф Пригожин, предложил создать в россии свой песенный конкурс "Евровидение". По информации канала, Пригожин полагает, что у него хватит опыта создать аналог международному конкурсу.