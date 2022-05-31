УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

31 мая 2022, 22:54

Продюсер вспомнил о человеческих ценностях.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин вступился за Пугачеву/ Facebook

53-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который недавно предложил создать в россии альтернативный конкурс "Евровидение", назвал оскорбления в адрес 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой паскудством. Об этом он сообщил в разговоре с "Лентой.ру".

Ранее хейтеры певицы разместили на фасаде здания "Останкино" послание с оскорблениями в ее адрес и порадовались, что звезда покинула россию. Пригожин поведал, что люди, критикующие уехавших из страны артистов, "больше других не любят свою Родину" и разжигают ненависть внутри страны своими высказываниями.

"Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших, приехавших, путешествующих людей считать предателями, это те самые негодяи", — сообщил продюсер.

Читайте такжеНаргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!"

Музыкальный деятель признался, что недоумевает по поводу критики в адрес артистки, "спевшей огромное количество песен и подарившей стране свой голос". Пригожин объяснил, что в этой ситуации может помочь только время, а также призвал оставить певицу в покое.

"Родители людей, разместивших оскорбления, ходили на концерты Аллы. У каждого человека есть те или иные обстоятельства, взгляды на жизнь и представления об этой жизни. Человек слова плохого не сказал, что за ненависть, что за негатив в ее адрес? Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое", — подытожил продюсер.

Напомним, российский музыкальный продюсер и муж "путинистки" певицы Валерии Иосиф Пригожин, предложил создать в россии свой песенный конкурс "Евровидение". По информации канала, Пригожин полагает, что у него хватит опыта создать аналог международному конкурсу.

Пригожин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:54

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

22:48

Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ

22:41

В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафыВидео

22:36

"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техникиВидео

22:29

Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

Реклама
22:23

Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

22:10

"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к ШольцуВидео

21:59

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский

21:51

Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войныВидео

21:35

Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"Видео

21:23

Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

21:02

"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть СеверодонецкаВидео

20:44

Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

20:38

Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетнымиВидео

20:37

"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в ПопаснойВидео

20:14

Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войнуВидео

20:11

Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

20:10

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:03

В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретомВидео

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

Реклама
19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

18:31

"Планы Путина ломаются": в России начинается открытый бунт против войны – ЖдановВидео

18:29

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

18:24

Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня

18:10

Юрий Бутусов. Распаковка БМП российского командира с кучей интересногоВидеоблоги

18:07

Киркорову отменяют концерты: он считает, что виноваты Пугачева и Галкин

18:03

Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно Россиимнение

17:59

Зеленский анонсировал деоккупацию всей "исторической территории" Украины

17:47

На Харьковщине экс-полицейский пытал жителей вместе с агрессорами - прокуратура

17:43

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

17:42

Первая в списке: против любовницы Путина Кабаевой ввели новые санкцииВидео

17:37

"Брат" Байрактара: в Минобороны показали в действии американский дрон Puma – фотоФотоВидео

17:34

В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать День государственностиВидео

Реклама
17:33

Разведчики ДШВ сожгли подразделение оккупантов РФ вместе с техникойВидео

17:17

Российская актриса вывесила на балконе флаг Украины

17:00

Путина нужно полностью отстранить от власти, иначе будут серьезные последствия – МоравецкийВидео

17:00

"Нельзя успокаиваться": для победы украинцам многое предстоит сделать - Данилов

16:59

Готовят наступление: Жданов рассказал, что происходит на Изюмском направленииВидео

16:57

Смертельная болезнь: эксперт объяснил, зачем на Западе "хоронят" ПутинаВидео

16:51

Украинские пилоты героически прорвали блокаду Мариуполя: появилось уникальное видео с вертолетаВидео

16:51

Обретение Главы Иоанна Предтечи 2022: традиции и запреты дня

16:30

Огурцы созреют раньше на 2-3 недели: простые и безопасные рецепты стимуляторов ростаВидео

16:27

В РФ начали обвинять Польшу в захвате украинских территорийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять