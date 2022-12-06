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София Ротару поблагодарила ВСУ за успехи на фронте после ракетного обстрела 5 декабря

6 декабря 2022, 11:15
Певица отметила силу и отважность украинских воинов.
София Ротару
София Ротару поблагодарила украинских воинов за защиту от российских ракетных обстрелов / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару редко выходит на связь с поклонниками во время войны в Украине. Тем не менее знаковые события она отмечает на своих страницах в социальных сетях.

Артистка четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделает значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Поэтому Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря.

София Михайловна опубликовала в Instagram-сторис пост-благодарность украинскому ПВО и нашим защитникам.

Она была лаконичной и немнгословной, как всегда. На белом фоне с флагом Украины Ротару написала: "Наша безмежна ППОдяка!".

София Ротару поблагодарила ВСУ за успехи на фронте после ракетного обстрела 5 декабря
София Ротару поблагодарила украинских воинов за защиту от российских ракетных обстрелов / instagram.com/sofiarotaru.official

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры, поэтому в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в России запасы высокоточных ракет уже на критическом уровне. Поэтому российские оккупанты не смогут часто и массово бить ракетами по всей Украине. Однако у них много ракет меньшего радиуса действия, поэтому будут страдать прифронтовые регионы.

Также сообщалось, что на территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине. Ее остатки обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию, во фруктовом саду вблизи города Бричень, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

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