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Зомбированная телеведущая Вовк высказалась в отношении Ротару

2 декабря 2022, 10:07

Она припомнила, как и где зарабатывала София Ротару, а также повторила кремлевские пропагандистские нарративы.

Ангелина Вовк, София Ротару
Ангелина Вовк, София Ротару / скриншот YouTube

Престарелая российская телеведущая Галина Вовк, которая славится своими террористическими взглядами, высказалась по поводу украинской певицы Софии Ротару, которая не поддержала жестокое нападение России на Украину.

В интервью больному пропагандисту Борису Корчевникову на канале "Россия 1", Вовк заявила что ей недавно пришло известие о том, что разбомбили дом ее родственницы и умерла племянница.

"Как думаете, как я отреагировала на это? Да как нормальный человек!" - говорит умалишенная ведущая.

По ее словам, ей было страшно знать, что София Ротару спонсирует людей, которые "Бог знает что творят с русскими", которые насилуют и убивают украинских женщин и детей.

"Возмущена ее поведением… Я этого не понимаю, просто не понимаю", - возмущается она.

Напомним, ранее российская пропагандистка и телеведущая Ангелина Вовк поделилась своим способом, как заставить Украину капитулировать в войне. Она заявила, что может приехать на фронт с героями своей программы "Хрюшей" и "Степашей" и будет призывать украинцев "остановиться".

Такими методами "остановки войны" пропагандистка поделилась в эфире одной из российских телепрограмм. Ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" вполне серьезно заявила, якобы "нужно остановить украинцев". О том, что это Россия развязала кровавую войну против Украины и совершает преступления против мирного населения, российская телеведущая почему-то умолчала.

По ее словам, украинцев якобы нужно "заставить посмотреть на эти события по-другому".

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София Ротару
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