София Ротару объявилась и показала, как выглядит сейчас

София Ротару с сыном / instagram.com/ruslan_yevdokymenko/

Именитая украинская певица София Ротару давно не появлялась в соцсетях. У звезды есть единственный сын Руслан Евдокименко, который периодически сообщал новости о знаменитой маме.

Сегодня, 24 августа, Руслан празднует 52-й день рождения. София Ротару решила поздравить своего сына, поделившись соответствующим фото на своей странице в Instagram.

"С Днем рождения", - подписала София Михайловна совместный снимок с сыном.

Ротару не так часто публикует снимки, а с момента вторжения войск России в Украину, совсем редко появлялась в соцсетях.

Стоит отметить, что звездное семейство, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Ротару не раз писала посты в поддержку украинцев и ВСУ, при этом в Россие активно "нападают" на Ротару за ее позицию.

Напомним, СМИ сообщали, что в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Сообщалось, что среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

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