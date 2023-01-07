Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерике

Пропагандисты набросились на Ксению Собчак из-за ее публикации о Никите Михалкове.

Ксения Собчак, Никита Михалков / скриншот YouTube

Ксения Собчак принялась рассуждать о будущем российской культуры без режиссера и пропагандиста Никиты Михалкова, который на днях попал в реанимацию.

В одном из своих Telegram-каналов она допустила, что уход Михалкова - будет как смерть Сталина

"Любимова, Бурляев и масса других важных фигур без Михалкова — совсем другое дело. Новый доступ к телу никто не даст. А из тех, у кого он есть… Кто может занять это место? Правильно — никто", - писала она.

Собчак за такое высказывание пропагандисты окрестили "чудовищем и бесовкой". Она решила ответить критикам. По мнению Собчак, многие неверно поняли посыл и невнимательно изучили пост о Михалкове.

"Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца? Пишешь прямо: желаю только здоровья, желаю только долголетия, надеюсь, позже случится его уход. Но нет: Собчак желает смерти Никите Михалкову. Буквально королевство кривых зеркал", - возмутилась скандальная журналистка.

Напомним, режиссер и ярый украинофоб Никита Михалков находится в тяжелом состоянии, у него коронавирус, осложненный пневмонией. По информации росСМИ, изначально Михалкова госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Также мы писали, что российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.

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