Со светлой скорбью: брат покойной Леди Ди поделился редким фото принцессы

Уже почти тридцать лет поклонники принцессы Дианы по всему миру не могут смириться с ее смертью.

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Принцесса Диана в детстве - брат Леди Ди поделился редким кадром / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/charles.earl.spencer

Кратко:

Первого июля принцессе Диане могло исполниться 64 года

В честь Дня рождения сестры граф Спенсер показал ее редко фото из семейного архива

Принцессе Диане Уэльской навсегда останется 36 лет. Тем не менее это не мешает ее близким и через 28 лет после ее смерти с особым трепетом предаваться воспоминаниям 1 июля - в День ее рождения. В этом году ей могло бы исполниться 64.

Чтобы почтить память покойной сестры, младший брат Леди Ди Чарльз, 9-ый граф Спенсер, опубликовал в своем блоге в Instagram фото, снятое еще в 1967 году - на шестой День рождения маленькой Дианы Спенсер. Тогда их отец, к огромному удовольствию малышни, собравшейся на праздник, привел верблюда из ближайшего зоологического сада.

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В кадре именинница с братом гордо восседают на экзотическом звере, а их отец (на фото слева) с любовью смотрит на наследников. В комментариях Королеву людских сердец поздравляют с Днем рождения.

Принцесса Диана в детстве - брат Леди Ди поделился редким кадром / instagram.com/charles.earl.spencer

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Принцесса Диана - новости:

Ранее Главред рассказывал, что последняя любовь принцессы Дианы, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, не был ей верен и изменял с двумя моделями.

Также принц Гарри, младший сын леди Ди, назвал марку ее любимых духов. С травмой из-за потери матери он работает до сих пор, и флакончик с дорогим сердцу ароматом помогает в терапии.

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О персоне: принцесса Диана Диана Фрэнсис Спенсер, в браке принцесса Уэльская, широко известная как принцесса Диана, леди Диана и леди Ди - британская аристократка, благотворительница, активистка движения против производства противопехотных мин, ВИЧ-СПИД активистка, защитница окружающей среды, филантроп по онкозаболеваниям и психическим расстройствам, светская львица, культурная икона, гуманистка. Дочь графа Джона Спенсера, виконта Элторпа, и Фрэнсис Рут Рош. Первая жена Чарльза III, мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского, сообщает Википедия.

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