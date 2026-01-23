Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое звание

Актера-военного Владимира Кравчука наградили в День Соборности Украины.

https://stars.glavred.info/sluzhil-pulemetchikom-zvezda-filma-ty-kosmos-poluchil-osoboe-zvanie-10734839.html Ссылка скопирована

Владимир Кравчук - "Ты-космос" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Кравчук

Вы узнаете:

Владимир Кравчук получил почетное звание

Чем известен актер

Известный актер Владимир Кравчук получил почетное звание от Президента Украины Владимира Зеленского. В День Соборности ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины. Об этом сообщили в Instagram Театра на Левом берегу.

Актер прославился благодаря роли Андрея Мельника из Хмельницкого в фильме "Ты — космос". Кинокартина получила международное признание и награды, а также стала самым кассовым украинским игровым фильмом 2025 года. Также актер снимался в юмористическом шоу "Мамахохотала". Помимо карьеры в кино и на телевидении, Владимир Кравчук активно работал в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

видео дня

Владимир Кравчук стал Заслуженным артистом Украины / фото: instagram.com, leftbanktheater

"Актеру Театра на Левом берегу Владимиру Кравчуку Указом Президента Украины присвоено почетное звание Заслуженного артиста Украины! В 2022 году Владимир присоединился к рядам ВСУ, и пока он служит, спектакли с его участием ждут его возвращения. В постановках "Halt" и "Работа с Тенью" актер появляется на экране — эти видеосцены являются неотъемлемыми и важными частями спектаклей", — сообщили в театре.

Кем служил Владимир Кравчук / фото: instagram.com, Володимир Кравчук

Владимир Кравчук в ЗСУ

В 2022 году жизнь Владимира Кравчука кардинально изменилась: он оставил театральные подмостки и встал на защиту Украины пулеметчиком в составе 87-го батальона 106-й отдельной бригады ТрО. Даже на службе актер не исчез со сцены полностью — в спектаклях он появляется через записанные видеосцены. Сегодня Владимир продолжает службу на информационном фронте, работая спецкором телеканала "Армия TV".

"Ты-космос" смотреть трейлер:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новост шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала в интервью о косметической процедуре, которая едва не привела к тяжелым последствиям. Кухар надеялась, что будет выглядеть свежо и красиво в кадре, однако препарат вызвал неожиданную реакцию в ее организме.

Также певица Наталья Могилевская опубликовала снимок, на котором запечатлен романтический момент с супругом артистки. Предположительно, пара сделала снимок во время своего недавнего отдыха на Тенерифе. Супруги решили повторить позу из известного фильма "Титаник".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред