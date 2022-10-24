Сложно держаться: Кароль поделилась секретом молодости и стройности

Тина Кароль / Instagram

Украинская певица Тина Кароль поделилась секретом и рассказала, как питается, чтобы сохранить молодость и фигуру. Так, 37-летняя артистка показала, что она ест в дороге.

Как рассказала она на своей странице в Телеграмме, ничто так не вредит красоте и тонусу, как углеводы. "Уменьшая их, получаешь результаты age control (контроль возраста - авт.). Да, сложно когда постоянные стрессы держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало когда там что-то, а не ты", - поделилась Тина.

Она также добавила, что в дороге сложно найти такой белок, как сваренное яйцо, но "приятно потом".

Напомним, после беспощадной бомбардировки украинских городов, которые армия РФ совершила 10 октября, певица Тина Кароль написала эмоциональный стих-проклятие кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Видео, в котором Кароль читает свое стихотворение, опубликовано на ее странице в Facebook.

В своем стихотворении звезда украинского шоу-бизнеса называет Путина "не родивым возрождением", "ошибкой природы", "старым людоедом", который так и прославится на весь последующий человеческий род.

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"Ты яд хлынешь в твоем же кругу и твои завистливые глаза зальются кровью. Никого нет, кто бы служил тебе. Ты и есть та самая измена сам себе...", - говорит певица.

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