"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

Украинская певица Марта Адамчук рассказала, с какими сложностями сталкивается во время выступлений.

Марта Адамчук рассказала о совете Тины Кароль, который использует на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марта Адамчук

Марта Адамчук впервые выступила на Atlas Festival

Как певица справляется и эмоциями на сцене

Известная украинская певица и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук рассказала о своем дебюте на сцене Atlas Festival и о том, какой совет Тины Кароль помогает ей контролировать эмоции во время выступлений. Своими мыслями певица поделилась в интервью 1+1.

Адамчук призналась, что выступление на фестивале оставило у нее незабываемые впечатления. Представлять свой концерт и видеть интерес публики было для нее по-настоящему волнительно.

"Одно дело исполнить несколько песен, и совсем другое - презентовать свой концерт. Это волнительно и невероятно круто, потому что каждая песня для меня как ребенок, который хочется донести как отдельную историю", — рассказала звезда "Женского квартала".

Марта Адамчук рассказала о выступлении на Atlas Festival / фото: instagram.com, Марта Адамчук

Марта Адамчук призналась, что ей было очень приятно видеть заинтересованность слушателей не только во время подготовки шоу, но и на большой сцене.

"Я собрала эту программу еще весной, к своему дню рождения, потому что люди начали просить именно мои песни. И когда я увидела, что слушатели не расходятся, а наоборот собираются ближе, и их становилось все больше и больше, ощущения были невероятные. Это как будто твой ребенок делает первые шаги, и ты радуешься", — поделилась певица.

Марта Адамчук о слезах на сцене / фото: instagram.com, Марта Адамчук

Также Марта рассказала, что некоторые песни из репертуара стали для нее особенно личными. По словам певицы, порой их сложно исполнять на сцене из-за слез, которые наворачиваются внезапно.

"Я всегда пропускаю музыку через душу. Иногда даже приходится себя сдерживать, потому что эмоции накрывают настолько, что трудно петь, слезы мешают. Тина Кароль когда-то сказала: "Холодный ум, горячее сердце". Это метко. Но мне иногда хочется не контролировать, а отдаться полностью", — открылась исполнительница.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Марта Адамчук прекратила сотрудничество со скандальным рэпером Потапом. По словам звезды "Женского квартала", это решение было принято еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников новыми фотографиями со своим уже взрослым сыном. Исполнительница повторила с Вениамином снимок, сделанный десять лет назад, лишь с одним отличием, и поделилась им с миром.

О персоне: Марта Адамчук Марта Адамчук - известная украинская певица, автор песен и очень творческая личность. В начале карьеры пела на бэк-вокале группы "Потап и Настя". После участия в "Голосе Страны" стала вокалисткой танцевального телешоу "Танцы со звездами", а впоследствии - участницей развлекательного проекта "Женский квартал", где работает до сих пор.

