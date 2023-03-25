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Следом за Повалий: мэр российского города решил запретить концерт Лорак

25 марта 2023, 14:13
Певица украинского происхождения Ани Лорак скоро будет зарабатывать частными уроками вокала для детей российских толстосумов.
Ани Лорак
Ани Лорак / Instagram

Мэр российского города Краснодар Евгений Наумов выступил против концерта певицы украинского происхождения Ани Лорак, которая не поддержала Украину, на которую напала страна-агрессор Россия.

Как сообщает российское издание "Аргументы и факты", объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

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По словам Наумова, нет гарантий, что деньги, заработанные такими артистами в Краснодаре, впоследствии не будут направлены на поддержку ВСУ.

Мэр назвал неизбежной отмену концерта Ани Лорак, который, по информации СМИ, должен был состояться в Краснодаре в апреле.

Напомним, ранее Ани Лорак, которая умолчала о том, что агрессор Россия напала на Украину и планомерно уничтожает мирные города, видимо решила подзаработать на себя и своего учителя по йоге.

Лорак анонсировала четыре концерта по России. В список "счастливчиков" угодили - Москва, Краснодар, Воронеж и Ростов-на Дону.

Кроме того, ранее Таисия Повалий, которая отреклась от Украины и стала на сторону террористической России, неожиданно лишись своего заработка.

И дело даже не в том, что по национальности она украинка, а в том, что ее песни и концерты никому не нужны в России.

"На днях звезда отправилась в Сибирь на гастроли: певица планировала дать несколько сольных концертов. Впрочем, тур оказался сорван. Билеты на выступления Повалий продавались плохо. Ни в одном из городов звезда не смогла собрать аншлаг. А в Улан-Удэ и Чите концерты Таисии организаторы были вынуждены вообще отменить", - пишет пропагандистское издание Московский Комсомолец.

Теперь звезды, которые выбрали встать на сторону зла, никому не нужны. В Украине их никогда не простят за их трусость и малодушие, а в стране-агрессоре России они навсегда останутся украинскими артистами, предавшими свою страну.

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