Слава Каминская похвасталась идеальными ногами и осиной талией в купальнике

Певица покоряет турецкие пляжи своей безупречной фигурой.
Украинская певица Слава Каминская отправилась в Турцию на новогодний отпуск. На восхитительных пляжах Белека артистка может похвастаться постройневшей фигурой.
Очевидно Каминская свой режим не стала нарушать даже в отпуске, даже в честь Нового года. Тело певицы не пострадало от килограммов оливье и сладостей, традиционных для праздника.
На снимках в сторис, которые выкладывает певица, можно разглядеть, что она в шикарной форме.
Яркое доказательство тому - недавние кадры, на которых Слава Каминская позировала в черном цельном купальнике.
Невозможно не отметить, что талия певицы близка к идеалу, а бедра - стройны и подтянуты. Выглядит Каминская даже в простом купальнике сногсшибательно.
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