Скончался легендарный украинский музыкальный продюсер

Легендарный украинский продюсер и соучредитель музыкального лейбла "Другая Музыка" Владислав Ляшенко внезапно скончался в 54 года.

Владислав Ляшенко / Facebook и ua.depositphotos.com

В Киеве внезапно умер известный украинский музыкальный продюсер и менеджер (в последнее время работал арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall) и соучредитель музыкального лейбла "Другая Музыка" Владислав Ляшенко. Первым об этом сообщил директор агентства Concert.Ua Дмитрий Феликсов на своей странице в Facebook.

Ляшенко было 54 года. Во время рабочей встречи с клиентом ему внезапно стало плохо. И через несколько минут он скончался на месте.

"Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс. Влада больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – оповестил Феликсов.

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Причина внезапной смерти Ляшенко пока неизвестна. Как говорят его родственники, коллеги и друзья, эта новость для них стала настоящей трагедией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

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