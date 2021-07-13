Скончался бывший муж Аллы Пугачевой

Умер бывший муж Пугачевой /dni.ru

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович скончался в возрасте 76 лет.

Стефанович с 1977-го по 1981-й год был мужем народной артистки СССР Аллы Пугачевой и являлся создателем ее сценического образа.

Накануне стало известно, что режиссер заболел в конце июня, пытался лечиться дома, но потом был госпитализирован в больницу в Сокольниках якобы с 50%-ным поражением легких.

Позже сам Стефонович опроверг эту информацию. Он отметил, что коронавируса у него нет, было обычное ОРЗ, а в больнице он находился на обследовании.

Как сообщают Telegram-каналы Baza и Lifq Shot, последние дни жизни он все-таки провел в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких.

Реклама

За время творческой деятельности Стефанович сотрудничал со многими звездами. Так, при жизни режиссер утверждал, что приложил руку к становлению Софии Ротару.

Читайте такжеВ России умер знаменитый актер Владимир Меньшов, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

Александр Стефанович известен по таким фильмам, как "Дорогой мальчик", "Душа", "Пена", "Начни сначала".

После расставания со Стефановичем Алла Пугачева еще трижды выходила замуж.

Ранее Главред сообщал, что умер композитор и музыкант Дживан Гаспарян, который прославился игрой на армянском духовом инструменте - дудуке.