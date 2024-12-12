"Сказал слово на три буквы": Алексей Суханов рассорился с близким другом

Кратко:
- Алексей Суханов дал комментарий "ЖВЛ Представляє"
- Ведущий рассказал о серьезной ссоре с другом
Украинский популярный ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов эксклюзивно для "ЖВЛ Представляє" в "Сніданку з 1+1" прокомментировал конфликт со своим близким другом.
"Недавно случился скандал с другом. С ведущим. Не буду называть его фамилию, я думаю, и так все вспомнят. И мы так поссорились, что наконец он сказал слово на эти три буквы. Но я не обиделся. Я просто ушел и все", – поделился Алексей.
Суханов не уточнил о ком идет речь, но в тот же вечер на премьере фильма Месье Азнавур, которая накануне прошла в Киеве, Вячеслав Соломко также рассказал журналистам, что поссорился с другом.
"И эта ссора окончилась тем, что он послал меня. Я решил, что я не горд, я развернулся и ушел. Ничего, сами прибегут за мной", – признался Соломко.
Отметим, с понедельника по четверг в 18:00 и 22:00 на телеканале 1+1 Украина транслируют ток-шоу "Говорить вся країна". В выпусках обновленного ток-шоу зрители могут увидеть вдохновляющие личные истории украинцев, откровенно рассказывающих о своем опыте успеха и неудач.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
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Кто такой Алексей Суханов?
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
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