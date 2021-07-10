"Если Моргенштерн в Украине, то мы на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

Моргенштерн заявил, что приехал в Украину/ скриншот

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя ‒ Алишер Валиев), которому СБУ запретила въезд в Украину, заявил, что он проводит "медовый месяц" в Украине.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram-stories. На кадрах музыкант вместе с девушкой стоит на фоне поля с подсолнухами и кормит козу печеньем.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", - сказал Моргенштерн.

Также опубликованы кадры, на которых видно, что он с охраной едет по трассе. Позже выяснилось, это был "прикол". На самом деле Моргенштерн находится в России - в своей родной Башкирии, пишут СМИ.

Позже ситуацию прокомментировал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Реклама

"Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство", - сказал Дейнеко Стране.

Моргенштерну запретили въезд в Украину - о чем ранее писал Главред: