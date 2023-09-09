Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

Илон Маск редко показывает кадры своей личной жизни.

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Илон Маск известен не только своими изобретениями, а и скандалами/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский миллиардер Илон Маск впервые первым показал своих младших детей - двухлетнюю дочь Экса Дарк Сидириэль (Y) и близнецов от новой девушки Шивон Зилис, сына Страйдера и дочь Эзур.

Эксклюзивные фото в социальной сети Twitter (X) обнародовал биограф Уолтер Айзексон.

Так, на одном из фото двухлетняя Y тянется к работе, а звездный отец нависает над ней. На другом Маск и Зилис сидят, вероятно, на террасе своего дома и держат детей-близнецов на руках – Шивон держит сына, а сам скандальный миллиардер – дочь.

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Илон Маск и его младшие дети / Скриншот Twitter

Напомним, что Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ. По данным СМИ, Илон Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма. Он отметил, что в районе Крыма Starlink не работала.

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать. Соглашение между Пентагоном и Starlink было заключено для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций.

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