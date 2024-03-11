Скандал на Оскаре: из международной телеверсии "вырезали" победу Украины

Эпизод о победе украинского фильма "20 дней в Мариуполе" с речью режиссера Мстислава Чернова не вошла в финальные материалы.

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Из телеверсии Оскара-2024 вырезали эпизод с награждением "20 дней в Мариуполе" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

96-ая церемония награждения премии "Оскар", которая состоялась в ночь с 10 на 11 марта 2024 года стала для Украины исторической, ведь украинцы впервые получили за свою работу заветную золотую статуэтку. Мстислав Чернов и съемочная команда документального фильма "20 дней в Мариуполе" получили "Оскара" за лучший полнометражный документальный фильм.

Все были растроганы победной речью украинского режиссера, которую транслировали в прямом эфире церемонии этой ночью. Однако уже к вечеру 11 марта выяснилось, что награждение "20 дней в Мариуполе" вместе с некоторыми другими категориями было вырезано организаторами "Оскара" из финальной телеверсии для международной телетрансляции.

Об этом сообщает Суспільне. В ночь на 11 марта на телеканале показывали прямой эфир "Оскара-2024", а на вечер был запланирован показ сокращенной версии. Команда Суспільного получила для монтажа полную международную телеверсию, и обнаружила пропажу эпизода с награждением и речью украинских документалистов.

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Телеканал уже обратился к организаторам церемонии награждения премии "Оскар" в 2024, компании The Walt Disney Company Limited, с возмущением по поводу их решения убрать награждения фильма "20 дней в Мариуполе".

20 дней в Мариуполе "20 дней в Мариуполе" - украинский документальный фильм. Режиссерский дебют украинского военного корреспондента Мстислава Чернова. Он, фотограф Евгений Малолетка и полевой продюсер Василиса Степаненко документировали документиовали ужасы, которые происходили в Мариуполе в первые 20 дней полномасштабной войны - уничтожение города российскими оккупантами, массовая гибель и захоронение местных жителей, разрушения. В окончательный вариант фильма вошли лишь 10% отснятой кинохроники. "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории, получил более 20 престижных кинопремий (включая Оскар и BAFTA) и 40 номинаций.

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