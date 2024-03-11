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Скандал на Оскаре: из международной телеверсии "вырезали" победу Украины

Анна Подгорная
11 марта 2024, 21:45
Эпизод о победе украинского фильма "20 дней в Мариуполе" с речью режиссера Мстислава Чернова не вошла в финальные материалы.
Оскар-2024
Из телеверсии Оскара-2024 вырезали эпизод с награждением "20 дней в Мариуполе" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

96-ая церемония награждения премии "Оскар", которая состоялась в ночь с 10 на 11 марта 2024 года стала для Украины исторической, ведь украинцы впервые получили за свою работу заветную золотую статуэтку. Мстислав Чернов и съемочная команда документального фильма "20 дней в Мариуполе" получили "Оскара" за лучший полнометражный документальный фильм.

Все были растроганы победной речью украинского режиссера, которую транслировали в прямом эфире церемонии этой ночью. Однако уже к вечеру 11 марта выяснилось, что награждение "20 дней в Мариуполе" вместе с некоторыми другими категориями было вырезано организаторами "Оскара" из финальной телеверсии для международной телетрансляции.

Об этом сообщает Суспільне. В ночь на 11 марта на телеканале показывали прямой эфир "Оскара-2024", а на вечер был запланирован показ сокращенной версии. Команда Суспільного получила для монтажа полную международную телеверсию, и обнаружила пропажу эпизода с награждением и речью украинских документалистов.

видео дня

Телеканал уже обратился к организаторам церемонии награждения премии "Оскар" в 2024, компании The Walt Disney Company Limited, с возмущением по поводу их решения убрать награждения фильма "20 дней в Мариуполе".

20 дней в Мариуполе

"20 дней в Мариуполе" - украинский документальный фильм. Режиссерский дебют украинского военного корреспондента Мстислава Чернова. Он, фотограф Евгений Малолетка и полевой продюсер Василиса Степаненко документировали документиовали ужасы, которые происходили в Мариуполе в первые 20 дней полномасштабной войны - уничтожение города российскими оккупантами, массовая гибель и захоронение местных жителей, разрушения. В окончательный вариант фильма вошли лишь 10% отснятой кинохроники. "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории, получил более 20 престижных кинопремий (включая Оскар и BAFTA) и 40 номинаций.

Ранее стало известно, что вакантную роль Джеймса Бонда, агента 007, может занять теперь уже оскароносный Киллиан Мерфи. Создатели "бондианы" пристально следят за его творчеством после оглушительного успеха "Оппенгеймера".

Также представители голливудской звезды Натали Портман подтвердили, что она официально развелась с мужем-хореографом Бенжаменом Мильпье, после 11 лет брака. Причиной расставания стала систематическая неверность супруга.

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