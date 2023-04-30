Скандал на Евровидении-2023: Руслана всё-таки выступит в финале конкурса

Организаторы конкурса разрешили украинской певице спеть вживую из Киева.

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Руслана Лыжичко выступит на Евровидении-2023 / Коллаж фото instagram/ruslana.lyzhychko

Украинская певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжчико выступит в финале песенного конкурса. Такая новость появилась после громкого скандала с отсутствием приглашения певицы для выступления на Евровидении-2023. Об этом заявил режиссер и креативный директор конкурса Герман Ненов, сообщает Унисон.

Стоит отметить, что недавно Руслана лично высказала свое негодование из-за подобного, ведь для выступления на сцене Евровидения-2023 были приглашены даже те украинские звезды, которые ранее не участвовали в конкурсе. Она обратилась к своим поклонникам с вопросом - ждать приглашения или отказаться от выступления в случае поступления такого предложения.

Организаторы конкурса приняли решение всё же дать возможность Руслане выступить в финале. Она споет вживую из Киева.

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Таким образом, на Евровидении-2023 появятся все украинские артисты, которые побеждали в песенном конкурсе.

Евровидение-2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena. 13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

Недавно букмекеры резко изменили ставки для Украины. Когда стало известно, что TVORCHI представят Украину, букмекеры подняли нашу страну на 1 место. Но за несколько дней до официального открытия конкурса, ставки Украины на победу изменились.

Так, Швеции с вероятностью в 44% прогнозируют победу в нынешнем конкурсе. Второе место в рейтинге букмекеров занимает певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Его шанс на победу составляет 17%. Украина же по оценке букмекеров имеет 7% на победу.

Смотрите видео, что говорят группа TVORCHI об участии в Евровидении:

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