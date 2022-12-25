Скабеева на "Голубом огоньке" опозорилась на всю Россию

Российскую пропагандистку Ольгу Скабееву высмеяли в РФ.

Скабеева / скриншот из видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева опозорилась на новогоднем огоньке.

На шабаш она надела черное платье-рубашку с принтом, имитирующим фейерверки. Наряд оказался неудачным - Скабеева выглядела в нем излишне объемной, считает имиджмейкер Алина Некипелая

"Можно заметить, что рисунок на платье придает объемов фигуре, даже несмотря на то, что оно темное. Также, на мой взгляд, ремень не вписывается в образ. Я бы заменила серьги на более крупные с камнями, которые сделали бы образ более нарядным и праздничным", - заявила имиджмейкер.

Напомним, российская журналистка Ксения Собчак ткнула носом ведущих пропагандистского канала "Россия 24" Скабееву и Попова, которые оконфузились во время эфира. В частности, в программе "60 минут" они показали кадры из фильма Габриэля Вейра, назвав их видео, где якобы королева Британии Елизавета II в молодости бросает африканским детям еду прямо на землю, а они ее подбирают.

Также российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводиться.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов. Сообщается, что именно Скабеева подала на развод из-за "предательства мужа".

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