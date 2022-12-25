Скабеева на "Голубом огоньке" опозорилась на всю Россию

Российская пропагандистка Ольга Скабеева опозорилась на новогоднем огоньке.
На шабаш она надела черное платье-рубашку с принтом, имитирующим фейерверки. Наряд оказался неудачным - Скабеева выглядела в нем излишне объемной, считает имиджмейкер Алина Некипелая
"Можно заметить, что рисунок на платье придает объемов фигуре, даже несмотря на то, что оно темное. Также, на мой взгляд, ремень не вписывается в образ. Я бы заменила серьги на более крупные с камнями, которые сделали бы образ более нарядным и праздничным", - заявила имиджмейкер.
Напомним, российская журналистка Ксения Собчак ткнула носом ведущих пропагандистского канала "Россия 24" Скабееву и Попова, которые оконфузились во время эфира. В частности, в программе "60 минут" они показали кадры из фильма Габриэля Вейра, назвав их видео, где якобы королева Британии Елизавета II в молодости бросает африканским детям еду прямо на землю, а они ее подбирают.
Также российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводиться.
По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов. Сообщается, что именно Скабеева подала на развод из-за "предательства мужа".
Читайте также:
- "Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак
- Пропагандистка Скабеева ошарашила "правдой" всех россиян
- "Медлить нельзя": у единственного сына Скабеевой обнаружили проблемы со здоровьем