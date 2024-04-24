Символично: кто будет оглашать баллы от украинского нацжюри на Евровидении-2024

Глашатай в этом году ранее уже навсегда вошел в историю Евровидения своим непередаваемым артистизмом.

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Евровидение-2024 - кто огласит баллы от Украины 11 мая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

11 мая в Мальме, Швеция, состоится грандфинал 68-го музыкального конкурса Евровидение. По традиции после выступления всех участников и завершения зрительского голосования, глашатаи стран-участниц объявят баллы, которые конкурсантам выставили национальные жюри.

Как правило спикера от страны выбирают из значимых фигур шоу-бизнеса. Выбор Украины в этом году пал на певицу Джамалу - победительницу Евровидения-2016. Об этом сообщает Суспільне.

Организаторы сочли очень символичным тот факт, что хрустальный микрофон артистка привезла в Украину в 2016 году именно из Швеции. Сама Джа просто в восторге от новой роли в конкурсе, который так высоко ценит.

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"Евровидение - это удивительная вещь. Это даже больше чем институт, консерватория, школа с учениками, с которыми ты встречаешься при случае. Здесь такая история, в которую ты, если уже раз попал - уже становишься его частью. Поэтому быть спикером в этом году - это для меня особенный момент. Хотя во многих ролях приходилось уже побывать за эти семь лет, но объявлять оценки от собственной страны - это будет мой первый такой опыт. На самом деле это очень большая ответственность, мне кажется. Тем более, что Швеция для меня в некоторой степени близкая страна, которая занимает особую частичку моего сердца с 2016 года. Желаю каждому участнику успеха, и главное - быть собранным. Желаю каждому достойно представить свою страну!" - говорит Джамала.

Евровидение-2024 - кто огласит баллы от Украины 11 мая / instagram.com/suspilne.eurovision

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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