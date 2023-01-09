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Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГТСУ

9 января 2023, 15:59
Чиновница похвасталась своей роскошной жизнью, а также пообещала скорый комментарий.
Иванна Плантковская
Иванна Плантковская / Instagram

В сети назревает гламурный скандал относительно спикера регионального управления ГТСУ Иванны Плантковской, которая знает толк в роскошной жизни.

По информации Таблоид, молодая женщина выглядит не хуже любой девушки-эскортницы, а на некоторых фото даже лучше. Она активно хвастается своими шубами, брендовыми сумками и поездками в Париж на страницах своих социальных сетей.

Несмотря на жестокую войну в Украине, Плантковская активно демонстрирует, что жизнь продолжается и жить ее можно "по-богатому": с Мерседесами, эротическими фотосессиями и курортами.

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГТСУ

"2023, я в тебя верю", - подписала свое фото из Парижа пресс-офицер, как будто бы в 2022 у нее все было плохо.

"Знакомьтесь. Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская. Офицер пограничной службы воюющей страны. Еще раз: офицер воюющей страны. Красиво живет и отдыхает за границей в разгар самых ожесточенных боев, когда ее же собратья кровью отстаивают Независимость Украины. Хотя в данном случае слово "собратья" неуместно. Вопрос даже не в том совпадает ли ее доход госслужащего с шикарным образом жизни (хотя и в этом тоже). Вопрос в том, что публиковать такие фото во время войны находясь на такой службе – неизлечимая болезнь. Надеюсь, что организационные выводы будут сделаны правильные. Не нужна ей эта служба", - написал на своей странице в Facbook адвокат Максим Журавлев.

"Опубликовала фото из Парижа, а также фотографии с курортов, где встретила Новый 2023 год. Народ возмутился, потому что в Украине продолжается широкомасштабная война", – пишет журналист Константин Андрейчук.

К слову, гламурная чиновница быстро позакрывала свои соцсети. Но вот на этом фото, мадам отдыхает на курорте Буковель. В шубе из натурального меха и сумкой известного и дорогого бренда.

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГТСУ

Сама чиновница уже готовится опубликовать свой личный комментарий относительно ситуации.

Отметим, что государственная пограничная служба примет решение, относительно дальнейшего прохождения службы и выполнения обязанностей по должности пресс-офицера Иванны Плантовской, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого.

Напомним, ранее известная украинская комедийная актриса Дарья Петрожицкая (звезда сериала "Папик") рассказала что не может найти работу по специальности в Германии (именно в этой стране она живет в последние месяцы – после начала полномасштабного военного вторжения из РФ в Украину). Артистка пообщалась с поклонниками в Instagram Stories.

Актриса призналась, что в настоящее время у нее нет работы и, соответственно, дохода. Петрожицкая говорит, что пережить безработные времена ей помогает бойфренд Алексей. Именно с ним она и живет в Германии.

Петрожицкая пошутила, что возлюбленному приходится обеспечивать не только ее, но и двух больших черных котов.

Кроме того, ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

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