В международном конкурсе "Миссис Вселенная 2024" Украину в международном конкурсе "Миссис Вселенная 2024" в США.
Победительницей всеукраинского соревнования стала 37-летняя многодетная мама и жена нацгвардейца Елена Елизарова, пишет Таблоид.
Женщина является дизайнером интерьеров, а также владеет собственным ювелирным брендом. "Это еще одна площадка, на которой Украина может заявить о себе. Рассказать о нашей культуре и традициях, сделать более заметными произведения украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Для меня большая честь и ответственность представлять нашу страну в это сложное время ", - сказала Елизарова.
Женщина также написала собственную колыбельную. И воспитывает 4 детей.
Напомним, ранее пропагандистские СМИ снова нашли повод для гордости - снова жительница террористического государства победила в "международном" конкурсе красоты, среди барышень размера "плюс".
Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
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