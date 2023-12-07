Шикарная жена Нацгвардейца представит Украину на "Миссис Мира 2024" в США

Елена Елизарова представить Украину на Международном конкурсе красоты.

https://stars.glavred.info/shikarnaya-zhena-nacgvardeyca-predstavit-ukrainu-na-missis-mira-2024-v-ssha-10523062.html Ссылка скопирована

Новая Миссис Вселенная 2024 / Коллаж Главред, фото пресс-службы конкурса

В международном конкурсе "Миссис Вселенная 2024" Украину в международном конкурсе "Миссис Вселенная 2024" в США.

Победительницей всеукраинского соревнования стала 37-летняя многодетная мама и жена нацгвардейца Елена Елизарова, пишет Таблоид.

Женщина является дизайнером интерьеров, а также владеет собственным ювелирным брендом. "Это еще одна площадка, на которой Украина может заявить о себе. Рассказать о нашей культуре и традициях, сделать более заметными произведения украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Для меня большая честь и ответственность представлять нашу страну в это сложное время ", - сказала Елизарова.

видео дня

Женщина также написала собственную колыбельную. И воспитывает 4 детей.

Напомним, ранее пропагандистские СМИ снова нашли повод для гордости - снова жительница террористического государства победила в "международном" конкурсе красоты, среди барышень размера "плюс".

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.