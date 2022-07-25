Шерон Стоун уже не та: актриса показала рыхлое, едва прикрытое тело у бассейна

Актриса прикрыла плечи около бассейна, засветив неидеальное тело.
Голливудская актриса Шерон Стоун, которой уже "стукнуло" 65 лет, неожиданно оголилась возле бассейна, показав не совсем молодую кожу ног и обвислую грудь.
Смелым кадром актриса поделилась на своей странице в Instagram. На фото она позирует в купальный трусиках бикини топлесс. Оголенные плечи прикрывает полосатое полотенце. Сама Шерон смеется на фото, которое она подписала: "С благодарностью несовершенство в идеальный деть".
Отметим, что актриса достаточно боди-позитивна и не стесняется показывать свое несовершенное тело.
Посмотреть на Шерон Стоун топлесс можно тут.
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Ранее Шерон Стоун решила показать гостям Каннского фестиваля свою поддержку Украине в войне против России. Об этом сообщает британский Vogue.
Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.