Шерон Стоун уже не та: актриса показала рыхлое, едва прикрытое тело у бассейна

Шерон Стоун / Instagam

Голливудская актриса Шерон Стоун, которой уже "стукнуло" 65 лет, неожиданно оголилась возле бассейна, показав не совсем молодую кожу ног и обвислую грудь.

Смелым кадром актриса поделилась на своей странице в Instagram. На фото она позирует в купальный трусиках бикини топлесс. Оголенные плечи прикрывает полосатое полотенце. Сама Шерон смеется на фото, которое она подписала: "С благодарностью несовершенство в идеальный деть".

Отметим, что актриса достаточно боди-позитивна и не стесняется показывать свое несовершенное тело.

Посмотреть на Шерон Стоун топлесс можно тут.

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Ранее Шерон Стоун решила показать гостям Каннского фестиваля свою поддержку Украине в войне против России. Об этом сообщает британский Vogue.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.