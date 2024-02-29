Шер с молодым возлюбленным выгуляла новый наряд на вечеринке

Шер появилась на публике в стильном образе с блейзером. Певица посетила Неделю моды с молодым бойфрендом Александром Эдвардсом.

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Шер снова вышла в свет с молодым возлюбленным Александром Эдвардсом / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

77-летняя легендарная армяно-американская певица Шер посетила со своим бойфрендом, 38-летним продюсером Александром Эдвардсом, показ бренда Balmain F/W24 во время Недели высокой моды в Париже. Об этом пишет сообщает британский таблоид Daily Mail.

Шер появилась на публике в широких нежно-голубых джинсах и черном корсете, а на ноги натянула черные кожаные ботинки. Кроме того, знаменитость надела черный блейзер с эффектными текстурированными лацканами.

Тем временем Эдвардс облачился в широкие светло-голубые джинсы и в черную рубашку со "звездными" деталями на воротнике. Как и его возлюбленная, продюсер был обут в массивные черные кожаные ботинки.

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Напомним, ранее Шер (настоящая имя – Шерилин Саркисян) объяснила, почему закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом (ведь она старше его ровно 40 лет −76 против 30).

До того редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

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