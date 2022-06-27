"Шальную императрицу" Аллегрову выгнали с концерта сами зрители

Ирина Аллегрова "допелась"/ Instagram

Российская певица Ирина Аллегрова, которая недавно выражала свою поддержку главной пропагандистки Симоньян, публично оскорбляющей Максима Галкина, покинула концерт по просьбе зрителей.

Певица выступила в городе Рыбинске Ярославской области. Однако ее концерт обернулся громким скандалом.

Так, на концерте звезда решила представить публике свои новые композиции. Это и послужило причиной недовольства зрителей: они стали требовать от звезды исполнить знаковые композиции из ее репертуара, сообщает "Фан".

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Аллегрова отказалась. Тогда по залу прошел ропот, очень быстро переросший в выкрики "Уходи!". Этот момент попал на кадры видеоролика, которым впоследствии поделилась в социальных сетях поэтесса Лариса Рубальская. "Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь — уходи!" — прокомментировала она произошедшее.

Напомним, ранее российская певица поддерживает войну в Украине и не собирается уезжать из РФ. Пропагандистка Маргарита Симоньян уверяет, что Аллегрова позвонила ей лично и заверила, что "она на их стороне". На российском ТВ Симоньян заявила, что Алегрова поддерживает всех артистов, которые остались в России и помогает беженцам. А с эмигрировавшими коллегами исполнительница больше не хочет иметь ничего общего.