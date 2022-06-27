"Шальную императрицу" Аллегрову выгнали с концерта сами зрители

"Уходи" кричали зрители певице, которая не захотела делать то, что говорили они.
Российская певица Ирина Аллегрова, которая недавно выражала свою поддержку главной пропагандистки Симоньян, публично оскорбляющей Максима Галкина, покинула концерт по просьбе зрителей.
Певица выступила в городе Рыбинске Ярославской области. Однако ее концерт обернулся громким скандалом.
Так, на концерте звезда решила представить публике свои новые композиции. Это и послужило причиной недовольства зрителей: они стали требовать от звезды исполнить знаковые композиции из ее репертуара, сообщает "Фан".
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Аллегрова отказалась. Тогда по залу прошел ропот, очень быстро переросший в выкрики "Уходи!". Этот момент попал на кадры видеоролика, которым впоследствии поделилась в социальных сетях поэтесса Лариса Рубальская. "Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь — уходи!" — прокомментировала она произошедшее.
Напомним, ранее российская певица поддерживает войну в Украине и не собирается уезжать из РФ. Пропагандистка Маргарита Симоньян уверяет, что Аллегрова позвонила ей лично и заверила, что "она на их стороне". На российском ТВ Симоньян заявила, что Алегрова поддерживает всех артистов, которые остались в России и помогает беженцам. А с эмигрировавшими коллегами исполнительница больше не хочет иметь ничего общего.