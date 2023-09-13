Виктория Боня вместо "лисьих глаз" получила тонны критики.

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Одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно - это то, как уродуют себя россияне/Коллаж Главред, фото Instagram/victoriyabonya

Российская актриса, телеведущая и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая около 10 лет позорится на красной дорожке Каннского кинофестиваля, похоже, больше не сможет делать и этого.

В рамках всероссийского "бума" на пластические операции, Боня перекроила настолько свое лицо, что стала пугать им своих подписчиков.

43-летняя "звезда", которая прославилась благодаря участию в низкосортном реалити, изменила нос, снова увеличила губы и подрезала разрез глаз.

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Виктория Боня "догоняет" Майкла Джексона / Скриншот Instagram/victoriyabonya

На своей странице в İnstagram, звезда прошамкала новыми губами, что ей очень нравится ее новая внешность и все-все фоловеры смогут это скоро оценить.

Между тем, время идет, а российская звезда так лучше и не становится. Кроме того, она даже уже придумала наказание для неугомонных хейтеров. Теперь они будут лишены счастья лицезреть новое лицо Бони, а будут довольствоваться руками, голосом и шамканьем.

По информации российских пропагандистов, хейтеры прогнозируют Боне печальную участь носа Майкла Джексона. По крайній мере, нос Бони уже очень похож на нос поп-короля.

Напомним, ранее Боня появилась на красной дорожке в Каннах. Несмотря на эффектное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте, на 42-летнюю россиянку никто не смотрел во время ее дефиле. Более того, фотографы попросту отвернулись от артистки.

Напомним, ранее украинский продюсер, шоумен и общественный деятель Игорь Кондратюкрассказал, почему невозможно отобрать звания Народных и Заслуженных у артистов из РФ, поддерживающих войну с Украиной или звезд-предателей из Украины.

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