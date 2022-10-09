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"Сейчас это совсем не проблема": Константин Войтенко впервые прокомментировал скандальный развод

9 октября 2022, 19:06

Войтенко сосредоточил свои силы на поддержании отношений с другой, не менее значимой женщиной в его жизни.

Константин Войтенко и Валентина Маринина с дочерью Эмилилей
Константин Войтенко рассказал о разводе с Валентиной Марининой / instagram.com/kostiantynvoitenko

Украинский актер, звезда сериалов Село на миллион и Когда мы дома, Константин Войтенко впервые рассказал о кризисе в семье осенью 2021 года - во время съемок Танців з зірками-8 артист признался, что не живет с женой, танцовщицей Валентиной Марининой.

После этого супруги предпринимали попытки воссоединиться. Главным образом ради общей дочери - 6-летней Эмилии. Тем не менее неделю назад Маринина заявила, что больше не является женой Войтенко, и не желает иметь с ним ничего общего.

В интервью Сніданку з 1+1 Константин обрисовал свое видение расставания с супругой: "Мне кажется, что самое важное сейчас – оставаться человеком. Неважно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком, сейчас такие времена, что если ты будешь вести себя как не человек… Надо нормально общаться".

Войтенко считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы зацикливаться на негативе. Для себя он принял решение не переносить свои сложные отношения с Марининой на Эмилию. Отношения с дочерью - единственное, что его всерьез волнует сейчас.

"Моя задача какая. Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным хорошим отцом. В наше время, когда разрушаются семьи не только потому, что развод, надо фокусироваться на хорошем. У меня очень много знакомых погибло на этой войне, разрушаются семьи именно так. И то, что кто-то сейчас разводится, мне кажется, сейчас совсем не проблема. Разводитесь, если вам этого хочется", - говорит актер.

Ранее стало известно, как на слухи о романе между голливудским актером Брэдом Питтом и американской моделью Эмили Ратаковски отреагировала Анджелина Джоли, его бывшая жена.

В откровенном интервью Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме, который она практикует с Арсеном Мирзояном, когда они не могут находиться рядом.

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