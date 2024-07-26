Сестра Ефросининой вышла с сумочкой почти за 2 миллиона

Лиза Ющенко не переживает из-за войны в Украине и смело выгуливает роскошные аксессуары по террористической Москве.

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Лиза Ющенко хвастается дорогими аксессуарами/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u

Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, вышла в свет с сумочкой, стоимостью почти 2 млн гривен (32 000 долларов фунтов стерлингов).

Соответствующим фото женщина поделилась на своей странице в Instagram.

На фото вечно отдыхающая Ющенко показалась в деловом костюме и сообщила миру, что у нее наконец-то появились дела.

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Лиза Ющенко выгуляла дорогущую сумку / Скриншот Instagram/lıza_u

К слову, такую сумку можно купить, только имея определенный статус и историю покупок французского бренда.

Лиза Ющенко выгуляла дорогую сумку / Скриншот Instagram/liza_u

Кто такая Лиза Ющенко? Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

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Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

А также ранее Машу Ефросинину московский суд заочно приговорил к семилетнем заключению в "деле о фейках". Ефросинина с этой клоунады уже посмеялась, а теперь свою реакцию на эту новость опубликовала ее младшая сестра, бывшая невестка третьего президента Украины Лиза Ющенко.

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