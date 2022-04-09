Серж Танкян из System of a Down предложил России напасть на его родную Армению

Лидер System of a Down предложил России напасть на Армению / instagram.com/systemofadown

Американский музыкант армянского происхождения Серж Танкян, лидер группы System Of A Down, имеет активную гражданскую позицию в отношении поддержки своей исторической родины. Несмотря на это, в его социальных сетях появился странный пост с призывом России атаковать Армению.

Артист активно работает над признанием геноцида армян в 1915 году, осуществленный Османской империей, а также много внимание уделяет военным конфликтам, которые время от времени вспыхивают между Арменией и Азербайджаном.

Похоже, Танкяна возмутило то количество поддержки, которую США и ЕС оказывают Украине в войне с Россией. По его мнению, Армению в этих вопросах явно обделяют.

На его странице в Twitter появилось сообщение: "Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией?"

Подобное предложение лидера System Of A Down, пусть и в виде саркастичной шутки, возмутило общественность - в комментариях к посту оставляют множество фотографий пострадавших от российской агрессии городов и украинцев. У Танкяна спрашивают, действительно ли именно этого он желает своему народу, который он прежде так ревностно защищал:

"Осторожней со своими желаниями".

"Атакуйте, разрушайте инфраструктуру и убивайте тысячи мирных жителей. С наилучшими пожеланиями от Сержа Армении..."

"Да, дружище, можно попробовать. Если это сделает тебя счастливым. Армения уже оккупирована русскими, но ты требуешь геноцида. И они с радостью сделают это".

"Позор тебе!"

"Господин Танкян, пожалуйста, посетите Бучу, Бородянку, Ирпень, это (были) хорошие города под Киевом. И только потом, когда увидите, поговорите с местными, пишите нечто подобное".

"Какой цинизм, уровень мерзости такого человека, после всей информации из Бучи, трудно представить".

Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey :) https://t.co/qUiLZhrRIH — Serj Tankian (@serjtankian) April 6, 2022

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