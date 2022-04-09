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Серж Танкян из System of a Down предложил России напасть на его родную Армению

9 апреля 2022, 00:38

Такой цинизм не смогли "проглотить" даже самые преданные фанаты музыканта.

Лидер System of a Down предложил России напасть на Армению / instagram.com/systemofadown

Американский музыкант армянского происхождения Серж Танкян, лидер группы System Of A Down, имеет активную гражданскую позицию в отношении поддержки своей исторической родины. Несмотря на это, в его социальных сетях появился странный пост с призывом России атаковать Армению.

Артист активно работает над признанием геноцида армян в 1915 году, осуществленный Османской империей, а также много внимание уделяет военным конфликтам, которые время от времени вспыхивают между Арменией и Азербайджаном.

Похоже, Танкяна возмутило то количество поддержки, которую США и ЕС оказывают Украине в войне с Россией. По его мнению, Армению в этих вопросах явно обделяют.

На его странице в Twitter появилось сообщение: "Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией?"

Подобное предложение лидера System Of A Down, пусть и в виде саркастичной шутки, возмутило общественность - в комментариях к посту оставляют множество фотографий пострадавших от российской агрессии городов и украинцев. У Танкяна спрашивают, действительно ли именно этого он желает своему народу, который он прежде так ревностно защищал:

"Осторожней со своими желаниями".

"Атакуйте, разрушайте инфраструктуру и убивайте тысячи мирных жителей. С наилучшими пожеланиями от Сержа Армении..."

"Да, дружище, можно попробовать. Если это сделает тебя счастливым. Армения уже оккупирована русскими, но ты требуешь геноцида. И они с радостью сделают это".

"Позор тебе!"

"Господин Танкян, пожалуйста, посетите Бучу, Бородянку, Ирпень, это (были) хорошие города под Киевом. И только потом, когда увидите, поговорите с местными, пишите нечто подобное".

"Какой цинизм, уровень мерзости такого человека, после всей информации из Бучи, трудно представить".

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